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Опубликовано 6 апреля 2023, 11:04

Путин рассказал, как ВСУ уничтожили 14 своих же военных, сдавшихся в плен

Вооружённые силы Украины на одном из участков фронта уничтожили 14 собственных военных, сдавшихся в плен, но при этом пострадали и российские военнослужащие. Об инциденте рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

"Вот вчера доложили: на одном из участков соприкосновения 14 человек — военнослужащих украинской армии — сдались в плен. Четырнадцать! Но было уже поздно, наши остались там с ними, несколько человек. Даже не охраняли, чтобы потом с утра с ними, вывезти их из зоны боевых действий", — рассказал Путин.

По его словам, ВСУ выпустили 300 снарядов, чтобы уничтожить всех своих солдат. К сожалению, есть пострадавшие и среди российских военных.

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В ходе встречи с Пушилиным глава государства подчеркнул, что украинский режим проявляет наивысшую степень жестокости даже по отношению к своим собственным гражданам, а не только к россиянам.

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Getty Images / Chris McGrath

Александра Вишнякова
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