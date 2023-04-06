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6 апреля, 11:04

Путин рассказал, как ВСУ уничтожили 14 своих же военных, сдавшихся в плен

Вооружённые силы Украины на одном из участков фронта уничтожили 14 собственных военных, сдавшихся в плен, при этом пострадали и российские военнослужащие. Об инциденте рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

"Вот вчера доложили: на одном из участков соприкосновения 14 человек — военнослужащих украинской армии — сдались в плен. 14! Но было уже поздно, и наши остались там с ними, несколько человек. Даже не охраняли, чтобы потом с утра с ними, вывезти их из зоны боевых действий. 300 снарядов противник положил в одно место! Уничтожил всех своих военнослужащих", — рассказал Путин.

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Ранее в ходе встречи с Пушилиным глава государства подчеркнул, что украинский режим проявляет наивысшую степень жестокости даже по отношению к своим собственным гражданам.

Обложка ©

Getty Images / Chris McGrath

Александра Вишнякова
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