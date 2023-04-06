Пасечник доложил Путину о контролируемой обстановке в ЛНР

Украинские военные стали намного реже вести огонь по населённым пунктам Луганской Народной Республики. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг доложил врио главы региона Леонид Пасечник.

"Я хочу прежде всего доложить, что ситуация на территории республики на сегодняшний день относительно стабильная, я бы сказал, контролируемая, но напряжённая. Противник стал гораздо реже обстреливать территорию ЛНР", — отметил он.