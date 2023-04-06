Пасечник доложил Путину о контролируемой обстановке в ЛНР
Украинские военные стали намного реже вести огонь по населённым пунктам Луганской Народной Республики. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг доложил врио главы региона Леонид Пасечник.
"Я хочу прежде всего доложить, что ситуация на территории республики на сегодняшний день относительно стабильная, я бы сказал, контролируемая, но напряжённая. Противник стал гораздо реже обстреливать территорию ЛНР", — отметил он.
Напомним, что безопасность и правопорядок в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях стали главной темой большого Совбеза, который президент Владимир Путин провёл накануне, в среду, 5 апреля. Российский лидер напомнил, что абсолютное большинство жителей новых регионов сделали выбор в пользу нашей страны, поэтому "мы должны сделать всё, чтобы их защитить". По словам Путина, эти люди должны знать, видеть и чувствовать, что "за ними — вся большая Россия".