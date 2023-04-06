Силуанов призвал россиян не играть в валютные игры, потому что "никогда не выиграешь"
Силуанов: Рост цен на энергоносители из РФ приведёт к укреплению рубля
Увеличение стоимости российских энергоносителей повлияет на укрепление рубля. Об этом в беседе с журналистами Лайфа заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Силуанов — об укреплении рубля. Видео © LIFE
"Сейчас мы видим: цены на российские энергоносители увеличиваются, поэтому будет больше притока валюты. Это будет влиять на укрепление рубля", — сказал он.
При этом министр призвал граждан РФ не играть в "валютные игры", поскольку в них никогда не получится одержать победу.
Напомним, сегодня стало известно, что курс доллара на Мосбирже поднялся до 81 рубля впервые с апреля 2022 года. Так, американская валюта прибавила 1,47%.