Дачникам дали 4 совета, как не упыхаться весной на грядках

Чтобы быстро не уставать на даче весной после долгого перерыва, важно соблюдать питьевой режим. Такой совет пожилым дал врач-гериатр Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Изюмов. По его словам, необходимо употреблять не меньше полутора литров чистой воды в день. Также не стоит забывать про белковые продукты, ведь они помогают поддерживать мышечную массу. Эксперт призвал обратить внимание на рыбу, нежирное мясо и бобовые, а также на сыр и творог.

Кроме того, необходимо пользоваться солнцезащитными кремами. Даже весной свет может агрессивно воздействовать на кожу и провоцировать новообразования. Также важно продолжать принимать лекарства, которые назначил врач. Изюмов призвал не откладывать плановое лечение из-за посадочных работ — лучше завершить все обследования перед поездкой за город.

"Смена температурного режима, интенсивная физическая нагрузка с началом дачного сезона могут негативно отразиться на организме пожилых людей. Поэтому уже сейчас, когда до него остаётся не так уж много времени, рекомендуем чаще выходить на улицу, гулять, прибавляя темп ходьбы и дистанцию. Это поможет подготовить сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат к предстоящим летним нагрузкам", — отметил Изюмов в беседе с kp.ru.

Также специалист предупредил о проблемах, которые могут начаться у пожилых дачников. Так, если интенсивные нагрузки приводят к одышке и боли за грудиной, следует обратиться к кардиологу, чтобы исключить серьёзные сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, огородные работы могут спровоцировать движение камней в почках. До начала дачного сезона врач призвал пройти УЗИ желчного пузыря. Также стоит купить накладки на колени и фиксаторы для суставов, если есть проблемы с позвоночником.