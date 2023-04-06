Лукашенко: Россия и Белоруссия достойно выдержали "массированные удары"

Россия и Белоруссия достойно выдержали "массированные удары", несмотря на непростую ситуацию вокруг этих стран. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства.

"Ситуацию вокруг наших стран вы знаете, она непростая. Без сомнения, мы достойно выдержали первые "массированные удары", — сказал белорусский лидер.