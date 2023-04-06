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6 апреля, 12:30

Лукашенко: Россия и Белоруссия достойно выдержали "массированные удары"

Россия и Белоруссия достойно выдержали "массированные удары", несмотря на непростую ситуацию вокруг этих стран. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства.

"Ситуацию вокруг наших стран вы знаете, она непростая. Без сомнения, мы достойно выдержали первые "массированные удары", — сказал белорусский лидер.

Путин и Лукашенко проговорили до поздней ночи

Путин и Лукашенко проговорили до поздней ночи

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко начали заседание Высшего госсовета Союзного государства. Российский лидер пожелал всем присутствующим успешной работы.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук
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