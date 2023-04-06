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6 апреля, 11:46

Путин и Лукашенко начали заседание Высшего госсовета Союзного государства

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали встречу в Кремле с разговора тет-а-тет, а после этого главы стран начали заседание Высшего госсовета Союзного государства.

Путин и Лукашенко начали заседание Высшего госсовета Союзного государства. Видео © LIFE

"Александр Лукашенко будет вести сегодняшнее заседание. Я, как хозяин площадки, хочу поприветствовать и пожелать успешной работы. Правительства и парламенты активно поработали, подготовив встречу", — отметил, открывая встречу, Владимир Путин.

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Напомним, накануне, 5 апреля, президенты России и Белоруссии провели переговоры в Кремле. Ранее анонсировалось, что Путин и Лукашенко обсудят актуальную двустороннюю и международную проблематику, а также обменяются мнениями по вопросам обеспечения безопасности. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал вчерашнюю встречу лидеров продолжительной и содержательной. По его словам, переговоры продлились до поздней ночи.

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LIFE

Александр Юнашев
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