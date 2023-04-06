Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали встречу в Кремле с разговора тет-а-тет, а после этого главы стран начали заседание Высшего госсовета Союзного государства.

Путин и Лукашенко начали заседание Высшего госсовета Союзного государства. Видео © LIFE

"Александр Лукашенко будет вести сегодняшнее заседание. Я, как хозяин площадки, хочу поприветствовать и пожелать успешной работы. Правительства и парламенты активно поработали, подготовив встречу", — отметил, открывая встречу, Владимир Путин.