Путин и Лукашенко начали заседание Высшего госсовета Союзного государства
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали встречу в Кремле с разговора тет-а-тет, а после этого главы стран начали заседание Высшего госсовета Союзного государства.
Путин и Лукашенко начали заседание Высшего госсовета Союзного государства. Видео © LIFE
"Александр Лукашенко будет вести сегодняшнее заседание. Я, как хозяин площадки, хочу поприветствовать и пожелать успешной работы. Правительства и парламенты активно поработали, подготовив встречу", — отметил, открывая встречу, Владимир Путин.
Напомним, накануне, 5 апреля, президенты России и Белоруссии провели переговоры в Кремле. Ранее анонсировалось, что Путин и Лукашенко обсудят актуальную двустороннюю и международную проблематику, а также обменяются мнениями по вопросам обеспечения безопасности. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал вчерашнюю встречу лидеров продолжительной и содержательной. По его словам, переговоры продлились до поздней ночи.
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