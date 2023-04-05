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5 апреля, 17:01

В Кремле началась встреча Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле, передаёт корреспондент Лайфа. Встреча двух лидеров проходит в преддверии заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства, запланированного на 6 апреля.

В Кремле началась встреча Путина и Лукашенко. Видео © LIFE

Пресс-служба Кремля анонсировала, что Путин и Лукашенко обсудят актуальную двустороннюю и международную проблематику, а также обменяются мнениями по вопросам обеспечения безопасности. Не исключено, что главы государств могут обсудить мирные инициативы по Украине, о которых ранее упоминал белорусский лидер.

В начале встречи Путин ещё раз поздравил Лукашенко с Днём единения народов России и Белоруссии, который отмечался 2 апреля. По оценке российского лидера, в результате совместной работы с белорусским коллегой было сделано очень много по всем направлениям. Особенно Путин выделил сферы экономики и безопасности.

Лукашенко прилетел в Москву на встречу с Путиным

Лукашенко прилетел в Москву на встречу с Путиным

Напомним, что предыдущую встречу в Москве Путин и Лукашенко провели 17 февраля. В тот раз стороны затронули тему дальнейшего развития отношений стратегического партнёрства и союзничества между Москвой и Минском. Также лидеры обсудили взаимодействие двух стран в рамках Союзного государства.

Обложка ©

Kremlin.ru

Марина Калегина
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