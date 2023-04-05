Лукашенко прилетел в Москву на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает близкий к белорусскому лидеру телеграм-канал "Пул Первого", публикуя фото выходящего из самолёта Лукашенко.

Напомним, визит Александра Лукашенко в Россию состоится 5–6 апреля. В первый день он проведёт двустороннюю встречу с Владимиром Путиным, на ней будут обсуждаться межгосударственные отношения: импортозамещение, углубление кооперации, высокотехнологичные отрасли, а также международная обстановка и меры по обеспечению безопасности. В Кремле также рассказали, что лидеры могут затронуть и тему мирных инициатив Минска по ситуации на Украине.