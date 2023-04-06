Лукашенко заявил об обнаружении в Белоруссии схронов украинских диверсантов

На территории Белоруссии было обнаружено несколько схронов украинских диверсантов. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Кремле.

Обращаясь к российскому президенту Владимиру Путину, он рассказал о проведении операции КГБ с директором ФСБ Александром Бортниковым. По словам белорусского лидера, оперативники уже задержали террориста, проникшего на территорию республики через РФ. В ближайшее время Путина подробно проинформируют об этом инциденте.

"В покое нас не оставят. Нужно сказать, что схроны взрывчатки и оружия есть и в РФ, и в Белоруссии, [террористы] заходят и берут это. Как и в Питере произошла ситуация (взрыв в кафе, где погиб военкор Владлен Татарский. — Прим. Лайфа), скорее всего, в карманах через границу никто не везёт боеприпасы и взрывчатку", — сказал Лукашенко.