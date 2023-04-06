Злоупотребление сорбентами чревато развитием диарейного синдрома, предупредила врач

Сорбенты нейтрализуют вредные вещества и выводят их через желудочно-кишечный тракт. При этом длительный и бесконтрольный приём таких препаратов недопустим, ведь это может привести к негативным последствиям, в частности к усилению диарейного синдрома. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-гастроэнтеролог медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Татьяна Терехова.

"Угольные сорбенты при длительном и неправильном приёме могут вызывать ещё большую травматизацию слизистой кишечника и противопоказаны пациентам с эрозивными различными заболеваниями кишечника. Сорбенты на основе лактулозы могут усиливать перистальтику кишечника и вызывать ещё больший диарейный синдром. Поэтому в каждом конкретном случае необходима консультация доктора по длительности приёма", — отметила она.

По словам эксперта, сроки применения сорбентов в той или иной ситуации совершенно разные. Так, при отравлениях это 10–14 дней. В случае с лекарственными или пищевыми аллергиями — один-два месяца. Специалист напомнила, что подобные препараты применяются также при кишечных инфекциях, пневматозе и патологии печени и почек.