Врач объяснила, почему после приёма таблеток от диареи нельзя садиться за руль

Существует ряд препаратов, после приёма которых не рекомендуется садиться за руль. Так, в их числе средства от аллергии и диареи, рассказала в беседе с Лайфом заведующая терапевтическим отделением клиники МЕДСИ в Красногорске, врач-терапевт, врач высшей квалификационной категории Марина Серякова.

"Антигистаминные препараты, особенно первого и второго поколения, обладают очень серьёзными побочными эффектами. Одними из таких нежелательных побочных эффектов являются сонливость, снижение быстроты реакции. Поэтому все антигистаминные препараты назначаются для приёма на ночь. В инструкции по применению указано, что во время приёма таких препаратов не рекомендовано вождение транспортных средств", — отметила Серякова.

Медик добавила, что противоаллергические препараты последнего поколения обладают менее выраженными побочными явлениями, но также требуют ограничения вождения автомобиля и выполнения работ, требующих повышенного внимания и быстроты реакции.

Ещё одним типом лекарств, после приёма которых не стоит садиться за руль, являются капли для глаз.

"Многие лекарственные препараты в виде капель, применяемые для закапывания в глаза, нацелены на расширение или сужение зрачка. Такая деформация меняет световосприятие и, возможно, восприятие цвета. Снижается острота зрения, возможны резь и боль в глазах, слезотечение. Поэтому врач-офтальмолог при назначении соответствующих глазных капель предупреждает пациента о том, что необходимо исключить вождение автомобиля на период лечения", — объяснила врач.

После приёма лекарств от диареи, содержащих лоперамид, также лучше воздержаться от управления авто, ведь они оказывают затормаживающее действие на центральную нервную систему, подчеркнула Серякова. Она призвала либо избегать вождения автомобиля, либо заменить содержащие лоперамид препараты на другие, например на адсорбенты.