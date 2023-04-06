Лукашенко: На переговорах с Путиным были приняты все решения

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров перед началом заседания Высшего госсовета Союзного государства достигли согласия по всем вопросам. Об этом заявил лидер республики журналистам.

"По всем вопросам, а их было больше десятка, мы достигли согласия. Конечно, мы особо не раскрываем тематику, но, думаю, в ближайшее время вы это всё услышите и увидите", — приводит агентство БелТА слова Лукашенко.