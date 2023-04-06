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6 апреля, 13:00

Лукашенко: На переговорах с Путиным были приняты все решения

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров перед началом заседания Высшего госсовета Союзного государства достигли согласия по всем вопросам. Об этом заявил лидер республики журналистам.

"По всем вопросам, а их было больше десятка, мы достигли согласия. Конечно, мы особо не раскрываем тематику, но, думаю, в ближайшее время вы это всё услышите и увидите", — приводит агентство БелТА слова Лукашенко.

Лукашенко назвал себя радикалом в вопросе ядерного оружия

Лукашенко назвал себя радикалом в вопросе ядерного оружия

Ранее Лукашенко заявил об обнаружении в Белоруссии схронов украинских диверсантов. По его словам, оперативники уже задержали террориста, проникшего на территорию республики через РФ.

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ТАСС / Михаил Климентьев

Светлана Оперук
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