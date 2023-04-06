Путин: Москва и Минск укрепляют кооперацию с желающими сотрудничать странами

Россия и Белоруссия реализуют комплексные меры по достижению минимума ущерба от введённых против государств санкций и укрепляют кооперационные связи с теми странами, которые хотят сотрудничать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства.

"Сообща реализуются комплексные меры по минимизации ущерба от незаконных санкций, укрепляется кооперация с зарубежными государствами, которые хотят и работают с нами и [которые] хотят продолжать это сотрудничество в будущем", — сказал глава российского государства.