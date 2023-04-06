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6 апреля, 13:34

Путин: Москва и Минск готовят договор о едином рынке электроэнергии

РФ и Белоруссия готовят договор о едином рынке электроэнергии. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства.

"Продолжается процесс создания объединённых рынков нефти и газа двух стран. К подписанию готовится договор по формированию единого электроэнергетического рынка", — отметил он.

"Фундаментальные переговоры": Лукашенко раскрыл подробности беседы с Путиным

"Фундаментальные переговоры": Лукашенко раскрыл подробности беседы с Путиным

Ранее Лайф писал, что Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров перед началом заседания достигли согласия по всем вопросам. Об этом журналистам заявил лидер республики.

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kremlin.ru

Никита Осипов
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