Путин: Москва и Минск готовят договор о едином рынке электроэнергии

РФ и Белоруссия готовят договор о едином рынке электроэнергии. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства.

"Продолжается процесс создания объединённых рынков нефти и газа двух стран. К подписанию готовится договор по формированию единого электроэнергетического рынка", — отметил он.