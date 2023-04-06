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6 апреля, 13:46

Путин заявил о подготовке концепции безопасности Союзного государства

Большое значение имеет начало подготовки концепции безопасного Союзного государства России и Белоруссии. Там власти отразят основные задачи взаимодействия стран на фоне внешних вызовов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

"В этом документе имеется в виду сформулировать основополагающие задачи нашего взаимодействия в свете растущей напряжённости на внешних границах наших государств и развязанной против нас санкционной и информационной войны", — сказал он.

Вместе с тем Путин заявил, что Москва и Минск продолжат наращивать взаимодействие в сфере обороны и безопасности. Страны расширяют сотрудничество в военно-технической сфере. По словам российского президента, всё это отвечает интересам РФ и Белоруссии и их жителей, что особенно важно с учётом непростой международной обстановки, сложившейся сегодня.

Путин: Москва и Минск укрепляют кооперацию с желающими сотрудничать странами

Путин: Москва и Минск укрепляют кооперацию с желающими сотрудничать странами

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск готовят договор о едином рынке электроэнергии.

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LIFE / Павел Баранов

Светлана Оперук
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