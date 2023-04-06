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6 апреля, 13:57

Путин указал на достижения в культурном сотрудничестве РФ и Белоруссии

Сотрудничество РФ и Белоруссии в культурно-гуманитарной сфере является достижением двусторонней работы. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства.

"Ещё одним несомненным достижением общей работы является расширение российско-белорусских связей в культурно-гуманитарной и образовательной сферах", — отметил он, добавив, что государства реализовывают ряд интересных проектов.

Путин: Москва и Минск укрепляют кооперацию с желающими сотрудничать странами

Путин: Москва и Минск укрепляют кооперацию с желающими сотрудничать странами

Ранее Путин заявил, что Москва и Минск готовят договор о едином рынке электроэнергии. Президент РФ отметил, что стороны продолжают наращивать интеграцию в этой сфере.

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Kremlin.ru

Никита Осипов
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