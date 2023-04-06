Путин указал на достижения в культурном сотрудничестве РФ и Белоруссии
Сотрудничество РФ и Белоруссии в культурно-гуманитарной сфере является достижением двусторонней работы. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства.
"Ещё одним несомненным достижением общей работы является расширение российско-белорусских связей в культурно-гуманитарной и образовательной сферах", — отметил он, добавив, что государства реализовывают ряд интересных проектов.
Ранее Путин заявил, что Москва и Минск готовят договор о едином рынке электроэнергии. Президент РФ отметил, что стороны продолжают наращивать интеграцию в этой сфере.