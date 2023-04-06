Песков: Импортозамещение стало важной темой на госсовете Союзного государства
Импортозамещение стало одной из важных тем на госсовете Союзного государства. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что данный вопрос подробно обсудили президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.
"Мы идём по пути импортозамещения, причём здесь есть определённая синергия, сложение возможностей двух стран. Упоминалась, в частности, область микроэлектроники, есть наработки, много ещё предстоит сделать, но процесс идёт хорошо", — подчеркнул Песков.
Ранее Владимир Путин на заседании госсовета Союзного государства сообщил, что Россия и Белоруссия готовят общую концепцию безопасности, в которой будут отражены основные задачи взаимодействия стран на фоне внешних вызовов.
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