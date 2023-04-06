Песков: Импортозамещение стало важной темой на госсовете Союзного государства

Импортозамещение стало одной из важных тем на госсовете Союзного государства. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что данный вопрос подробно обсудили президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

"Мы идём по пути импортозамещения, причём здесь есть определённая синергия, сложение возможностей двух стран. Упоминалась, в частности, область микроэлектроники, есть наработки, много ещё предстоит сделать, но процесс идёт хорошо", — подчеркнул Песков.