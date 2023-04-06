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6 апреля, 14:13
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В России нарастили выпуск БТР и бронеавтомобилей семейства "Тигр"

Арзамасский машиностроительный завод увеличил выпуск БТР и "Тигров"

<p>Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/mod_russia/25423" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Минобороны РФ</a></p>

Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Арзамасский машиностроительный завод, который расположен в Нижегородской области, увеличил выпуск бронетранспортёров и бронеавтомобилей семейства "Тигр", сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как уже рассказывал Лайф, министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг, 6 апреля, лично посетил вышеупомянутое предприятие. В частности, он проинспектировал производственные мощности завода, линии сборки и цеха производства техники.

"В завершение работы глава российского военного ведомства поблагодарил коллектив завода за увеличение темпов выпуска продукции, а также поставил задачу проработать вопросы заключения долговременных контрактов, которые позволят сформировать программу дальнейшего развития производства выпускаемой продукции", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

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А ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин во время рабочей поездки в Тулу встретился с рабочими завода "Тулажелдормаш". Лайф также публиковал фото и видео экскурсии главы государства по предприятию.

Наталья Исакова
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