В России нарастили выпуск БТР и бронеавтомобилей семейства "Тигр"
Арзамасский машиностроительный завод увеличил выпуск БТР и "Тигров"
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Арзамасский машиностроительный завод, который расположен в Нижегородской области, увеличил выпуск бронетранспортёров и бронеавтомобилей семейства "Тигр", сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Как уже рассказывал Лайф, министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг, 6 апреля, лично посетил вышеупомянутое предприятие. В частности, он проинспектировал производственные мощности завода, линии сборки и цеха производства техники.
"В завершение работы глава российского военного ведомства поблагодарил коллектив завода за увеличение темпов выпуска продукции, а также поставил задачу проработать вопросы заключения долговременных контрактов, которые позволят сформировать программу дальнейшего развития производства выпускаемой продукции", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
А ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин во время рабочей поездки в Тулу встретился с рабочими завода "Тулажелдормаш". Лайф также публиковал фото и видео экскурсии главы государства по предприятию.