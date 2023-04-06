В России нарастили выпуск БТР и бронеавтомобилей семейства "Тигр"

Арзамасский машиностроительный завод, который расположен в Нижегородской области, увеличил выпуск бронетранспортёров и бронеавтомобилей семейства "Тигр", сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как уже рассказывал Лайф, министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг, 6 апреля, лично посетил вышеупомянутое предприятие. В частности, он проинспектировал производственные мощности завода, линии сборки и цеха производства техники.

"В завершение работы глава российского военного ведомства поблагодарил коллектив завода за увеличение темпов выпуска продукции, а также поставил задачу проработать вопросы заключения долговременных контрактов, которые позволят сформировать программу дальнейшего развития производства выпускаемой продукции", — говорится в сообщении оборонного ведомства.