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6 апреля, 14:30

Бывшего кандидата в президенты Белоруссии отправили в колонию

Экс-кандидата в президенты Белоруссии Дмитриева осудили за участие в митингах

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев </p>

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Бывшего кандидата в президенты Белоруссии Андрея Дмитриева приговорили к полутора годам лишения свободы за участие в несанкционированных митингах после выборов 2020 года. Такое решение принял суд Московского района Минска, пишет БелТА.

Уточняется, что Дмитриева признали виновным по уголовной статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. По данным обвинения, он трижды участвовал в несанкционированных мероприятиях.

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Сам экс-кандидат в президенты раскаялся и признал свою вину. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Суд отменил арест на его имущество — деньги, ноутбук и мобильные телефоны.

Ранее Лайф писал о том, что в Белоруссии приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима нобелевского лауреата и руководителя правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого.

Илья Суриков
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