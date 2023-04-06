Бывшего кандидата в президенты Белоруссии отправили в колонию

Бывшего кандидата в президенты Белоруссии Андрея Дмитриева приговорили к полутора годам лишения свободы за участие в несанкционированных митингах после выборов 2020 года. Такое решение принял суд Московского района Минска, пишет БелТА.

Уточняется, что Дмитриева признали виновным по уголовной статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. По данным обвинения, он трижды участвовал в несанкционированных мероприятиях.

Сам экс-кандидат в президенты раскаялся и признал свою вину. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Суд отменил арест на его имущество — деньги, ноутбук и мобильные телефоны.