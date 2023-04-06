Петербургские врачи рассказали о методе "кенгуру", которым спасают недоношенных малышей

Забота родителей — значимый вклад в здоровье недоношенных малышей. Помочь спасти таких детей помогает в том числе и так называемый метод кенгуру, когда ребёнок лежит на груди у матери, а она обнимает его. Об этом рассказали в перинатальном центре № 1 Санкт-Петербурга.

"Контакт кожа к коже, ритм маминого сердцебиения, а ещё любовь и поддержка! Всё это благотворно влияет на недоношенных деток, сокращает время пребывания в реанимации", — приводит слова специалистов газета "Петербургский дневник".

Неонатологи встречают малышей в родильном зале и сразу же проводят реанимационные мероприятия. Медики также взвешивают и измеряют малышей, чтобы следить за изменением веса.

"В реанимации проводится постоянный мониторинг витальных функций. На малышах закреплены датчики, показания сердечного ритма, артериального давления, сатурации выводятся на экран. Специальные кювезы контролируют температуру малыша и окружающей среды, и при необходимости система греет или охлаждает температуру до нужных параметров", — отметили врачи.

По их словам, чтобы скорректировать дыхательную недостаточность, ребёнку по трубочке в лёгкие вводят специальный препарат. Встречаются дети и с желтухой. В таком случае врачи проводят фототерапию: малыша располагают внутри специальной лампы, которая выпускает свет с определённой длиной волны. В результате билирубин разрушается, и его концентрация в крови уменьшается.