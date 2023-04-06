Петербургские подростки уже с осени не смогут покупать зажигалки

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон, который запрещает продавать подросткам товары со сжиженными углеводородными газами, в том числе зажигалки. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

Запрет распространяется на зажигалки, заправки для них, а также любые газовые ёмкости для портативных плит. За продажу этих товаров несовершеннолетним теперь предусмотрена административная ответственность. Закон вступит в силу с 1 сентября нынешнего года. Местные власти уверяют, что данный закон принят в целях охраны здоровья несовершеннолетних.