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6 апреля, 15:10

Петербургские подростки уже с осени не смогут покупать зажигалки

Беглов подписал закон, запрещающий продажу зажигалок несовершеннолетним

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон, который запрещает продавать подросткам товары со сжиженными углеводородными газами, в том числе зажигалки. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

Запрет распространяется на зажигалки, заправки для них, а также любые газовые ёмкости для портативных плит. За продажу этих товаров несовершеннолетним теперь предусмотрена административная ответственность. Закон вступит в силу с 1 сентября нынешнего года. Местные власти уверяют, что данный закон принят в целях охраны здоровья несовершеннолетних.

Ранее глава Комитета Государственной думы по молодёжной политике Артём Метелев заявил, что необходимо приравнять продажу вейп-устройств к реализации сигарет. Сегодня в табачном законодательстве отсутствуют упоминания составных частей никотиносодержащей продукции. Следовательно, подростки легко могут её покупать, поэтому важно устранить такой пробел.

Аргумент налицо: Как отучить подростка от курения вейпа

Аргумент налицо: Как отучить подростка от курения вейпа

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Unsplash

Иван Косицын
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