В МВФ заявили, что нынешние банковские проблемы не сравнятся с кризисом 2008 года

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева завила, что нынешние банковские проблемы не повторяют финансовый кризис 2008 года. По её словам, на данный момент в финансовой системе есть уязвимости, но она намного чище.

По её словам, причиной кризиса в 2008 году были "раздутые" кредитные портфели. Она указала, что сейчас такого нет.

"Финансовая система, как банковская, так и небанковская, стала намного чище", — указала она и добавила, что уязвимости всё равно существуют.