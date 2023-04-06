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6 апреля, 14:41

В МВФ заявили, что нынешние банковские проблемы не сравнятся с кризисом 2008 года

Глава МВФ Георгиева: Нынешние банковские проблемы не повторяют кризис 2008 года

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева завила, что нынешние банковские проблемы не повторяют финансовый кризис 2008 года. По её словам, на данный момент в финансовой системе есть уязвимости, но она намного чище.

По её словам, причиной кризиса в 2008 году были "раздутые" кредитные портфели. Она указала, что сейчас такого нет.

"Финансовая система, как банковская, так и небанковская, стала намного чище", — указала она и добавила, что уязвимости всё равно существуют.

В США указали на проблему, которую создали сами

В США указали на проблему, которую создали сами

Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что кризис банковского сектора в развитых экономиках стал неизбежным следствием борьбы властей с инфляцией.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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