В Домике няни А.С. Пушкина в Ленобласти отметят день рождения Арины Родионовны

День рождения няни великого поэта Александра Сергеевича Пушкина отметят в музее, который сделан в доме Арины Родионовны и находится в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

В Домике няни А.С. Пушкина 22 апреля состоится семейный праздник "ДР Арины Р.". Там откроется выставка "Арина Родионовна — кладезь русской души", посвящённая образу самой известной няни России и персонажам сказок Пушкина. Для гостей с 14:00 до 16:00 в музее будут проводиться мастер-классы, на которых все желающие сделают обережную куклу, а также создадут картину в технике "шерстяная акварель" или канзаши.

А в 14:30 во дворе музея ученики Кобринской основной общеобразовательной школы споют народные частушки. Каждый час в музее для гостей будет проводиться тематическая экскурсия "В гостях у нянюшки". Для детей также подготовлены литературные квесты. Затем на улице пройдёт игровая хороводная программа, а в 15:00 начнутся народные танцы, песни и игры.