Российские военные за сутки ликвидировали 140 солдат ВСУ на Донецком направлении

Российские военные за сутки ликвидировали свыше 140 солдат Вооружённых сил Украины на Донецком направлении. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений, ударов оперативно-тактической авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем Южной группировки войск за сутки уничтожено более 140 украинских военнослужащих", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.

В Минобороны добавили, что на этом участке ВС РФ также уничтожили три боевые бронированные машины и восемь автомобилей противника. Кроме того, ВСУ лишились польской самоходной артиллерийской установки Krab. Также украинские военные остались без самоходных гаубиц "Гвоздика" и "Акация", гаубицы Д-20 и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.