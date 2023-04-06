В Минобороны РФ подтвердили, что ВСУ убили своих же сдавшихся в плен солдат

Украинские войска уничтожили 14 своих же военнослужащих, которые сдались в плен ВС РФ под Авдеевкой. Об этом сообщили в российском Минобороны.

"ВСУ уничтожили 14 украинских военных, сдавшихся в плен под Авдеевкой 5 апреля", — сказано в сообщении ведомства.