В Минобороны РФ подтвердили, что ВСУ убили своих же сдавшихся в плен солдат
Украинские войска уничтожили 14 своих же военнослужащих, которые сдались в плен ВС РФ под Авдеевкой. Об этом сообщили в российском Минобороны.
"ВСУ уничтожили 14 украинских военных, сдавшихся в плен под Авдеевкой 5 апреля", — сказано в сообщении ведомства.
Ранее об этом инциденте рассказал президент РФ Владимир Путин. По его словам, на одном из участков фронта ВСУ уничтожили 14 собственных военных, сдавшихся в плен. Глава государства уточнил, что украинские войска выпустили 300 снарядов, пострадали и российские бойцы.
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