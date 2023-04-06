Боец UFC Стерлинг назвал Россию и Дагестан разными странами

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг в ходе общения с подписчиками заявил, что Россия и Дагестан являются разными странами. Политическая дискуссия началась после того, как один из поклонников 33-летнего американца высказался против боя между россиянами Петром Яном и Умаром Нурмагомедовым, объяснив своё недоумение тем, что оба спортсмена выступают под одним флагом.

"Брат, Дагестан и Россия — это не одна и та же страна. И как их принадлежность к одному государству влияет на противостояние друг с другом в клетке?" — ответил Стерлинг фолловеру.