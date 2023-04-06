ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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6 апреля, 16:29

Боец UFC Стерлинг назвал Россию и Дагестан разными странами

<p>Алджамейн Стерлинг. Обложка © ТАСС / Zuma / Louis Grasse</p>

Алджамейн Стерлинг. Обложка © ТАСС / Zuma / Louis Grasse

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг в ходе общения с подписчиками заявил, что Россия и Дагестан являются разными странами. Политическая дискуссия началась после того, как один из поклонников 33-летнего американца высказался против боя между россиянами Петром Яном и Умаром Нурмагомедовым, объяснив своё недоумение тем, что оба спортсмена выступают под одним флагом.

"Брат, Дагестан и Россия — это не одна и та же страна. И как их принадлежность к одному государству влияет на противостояние друг с другом в клетке?" — ответил Стерлинг фолловеру.

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Ранее Лайф сообщал, что российских борцов допустили до международных соревнований. Также исполком допустил к стартам юных спортсменов до 15 и 17 лет. Их не будут проверять на предмет связи с силовыми организациями.

Наталья Исакова
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