Боец UFC Стерлинг назвал Россию и Дагестан разными странами
Алджамейн Стерлинг. Обложка © ТАСС / Zuma / Louis Grasse
Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг в ходе общения с подписчиками заявил, что Россия и Дагестан являются разными странами. Политическая дискуссия началась после того, как один из поклонников 33-летнего американца высказался против боя между россиянами Петром Яном и Умаром Нурмагомедовым, объяснив своё недоумение тем, что оба спортсмена выступают под одним флагом.
"Брат, Дагестан и Россия — это не одна и та же страна. И как их принадлежность к одному государству влияет на противостояние друг с другом в клетке?" — ответил Стерлинг фолловеру.
Ранее Лайф сообщал, что российских борцов допустили до международных соревнований. Также исполком допустил к стартам юных спортсменов до 15 и 17 лет. Их не будут проверять на предмет связи с силовыми организациями.