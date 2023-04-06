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6 апреля, 17:31

Папа Римский провёл обряд омовения ног двенадцати юным заключённым в тюрьме

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Обложка © Vatican News

Папа римский Франциск омыл ноги двенадцати заключённым разных национальностей в тюрьме для несовершеннолетних Казаль-дель-Мармо, недалеко от Рима. Трансляцию ритуала вёл портал Vatican News. Этот обряд папа провёл по примеру Иисуса Христа, который омыл ноги апостолам перед Тайной вечерей.

"Иисус знает, что у нас на сердце, любит нас такими, какие мы есть, и омывает ноги каждому из нас. Иисус никогда не боится наших слабостей, Он хочет взять нас за руку, чтобы жизнь не была для нас такой трудной", — сказал Франциск.

Он считает, что жизнь была бы прекрасной, если бы люди подражали этому жесту в повседневности, помогая друг другу, а не следовали мирским порокам обмана или использования друг друга.

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Понтифик посетил тюрьму в Чистый четверг перед Пасхой — в этом году католики отмечают её 9 апреля. Уточняется, что в ритуале приняли участие десять юношей и две девушки в возрасте от 14 до 25 лет. Двое из них — синти, остальные — из Хорватии, Сенегала, Румынии и России.

Ранее Лайф писал о том, что папа римский Франциск призвал молиться за матерей павших русских и украинских солдат, а также за жертв военных преступлений.

Илья Суриков
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