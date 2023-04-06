Все члены НАТО признали неприятную для Украины правду о ближайшем будущем
FT: Члены НАТО считают невозможным вступление Украины в альянс в ближайшее время
Украина в ближайшей перспективе не сможет вступить в НАТО. К такому выводу пришли все страны – участницы Североатлантического альянса, сообщает The Financial Times.
Как уточняют журналисты издания, 31 страна, входящая в состав военно-политического блока, согласна с тем, что присоединение украинцев к альянсу не представляется возможным в ближайшее время. Кроме того, данная тема вообще не может серьёзно обсуждаться, пока на Украине продолжаются боевые действия.
"Все 31 член альянса согласны с тем, что членство [Украины в НАТО] — это не краткосрочный вариант и не может серьёзно обсуждаться, пока идёт конфликт", — говорится в материале.
А ранее экс-председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украину не стоит тешить надеждой на скорое вступление в ЕС. По его словам, сейчас Киев находится в состоянии конфликта и не может полностью проявить свою "волю к реформам".
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