Все члены НАТО признали неприятную для Украины правду о ближайшем будущем

Украина в ближайшей перспективе не сможет вступить в НАТО. К такому выводу пришли все страны – участницы Североатлантического альянса, сообщает The Financial Times.

Как уточняют журналисты издания, 31 страна, входящая в состав военно-политического блока, согласна с тем, что присоединение украинцев к альянсу не представляется возможным в ближайшее время. Кроме того, данная тема вообще не может серьёзно обсуждаться, пока на Украине продолжаются боевые действия.

"Все 31 член альянса согласны с тем, что членство [Украины в НАТО] — это не краткосрочный вариант и не может серьёзно обсуждаться, пока идёт конфликт", — говорится в материале.