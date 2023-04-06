Кристина Агилера рассказала о самых необычных местах, где у неё был секс

Известная американская поп-певица Кристина Агилера рассказала о самых необычных местах, где ей доводилось заниматься сексом. Подробностями личной жизни 42-летняя звезда поделилась с ведущим подкаста Call Her Daddy Алексом Купером, сообщает журнал People.

Как оказалось, Агилера не боится экспериментировать не только на сцене, но и в интиме. В частности, исполнительница хитов Dirrty и Hurt призналась, что неоднократно занималась сексом с возлюбленным Мэттью Ратлером в самолёте и студии звукозаписи. При этом, как отметила Кристина, окружающим ни разу не удалось застукать их. Кроме того, артистка добавила, что считает себя непревзойдённой в оральных ласках, а вот любимой позы у неё нет — всё зависит от настроения певицы.

"Секс — это весело, но также важно знать своё тело. По-настоящему изучить его можно лишь наедине с собой. После этого вы будете знать, что просить у партнёра", — добавила Агилера.

Кристина Агилера — популярная американская певица, которая начинала свой путь вместе с Бритни Спирс и Джастином Тимберлейком. На счету артистки — восемь альбомов, шесть премий "Грэмми" и собственная звезда на Аллее славы Голливуда. Сейчас артистка состоит во втором браке — с Мэттью Ратлером, с ним Кристина воспитывает общую дочь и сына от первых отношений.