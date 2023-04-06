Американский разведчик указал на уникальную черту характера Путина

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что считает президента России Владимира Путина мастером побеждать. Он сказал об этом в ходе интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"Путин — мастер побеждать. Иногда победа требует терпения, однако самое главное — это избегать ловушек и не совершать опрометчивых поступков", — сказал Риттер.

Он считает, что аналитики Запада ошибаются, считая Россию бездействующей. На самом же деле, отмечает офицер в отставке, Вооружённые силы Украины несут огромные потери, лишаются большого количества военной техники.

Риттер напомнил, каких успехов Путину удалось добиться в Сирии. Там российские военные противостояли террористам и смогли очистить от них большие территории.