Российский нападающий отказался в НХЛ надеть свитер в поддержку ЛГБТ

Российский нападающий клуба "Монреаль Канадиенс" Денис Гурьянов не станет участвовать в акции поддержки ЛГБТ-сообщества перед матчем регулярного чемпионата против команды "Вашингтон Кэпиталз". Об этом заявил тренер канадского клуба Мартен Сан-Луи. Игра пройдёт в ночь на пятницу в Монреале.

Стоит отметить, что остальные хоккеисты команды "Монреаль" согласились провести тренировку в радужных свитерах с символикой ЛГБТ.

"Я не знаю, какие могут быть последствия. Я ни разу не был на его месте", — цитирует Энджелса Sportsnet.

Как пишет издание, Гурьянов принял решение не участвовать в подобной акции в связи с семейными обстоятельствами.