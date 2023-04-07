ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

6 апреля, 21:45

Российский нападающий отказался в НХЛ надеть свитер в поддержку ЛГБТ

Российский хоккеист Гурьянов отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ

Российский нападающий клуба "Монреаль Канадиенс" Денис Гурьянов не станет участвовать в акции поддержки ЛГБТ-сообщества перед матчем регулярного чемпионата против команды "Вашингтон Кэпиталз". Об этом заявил тренер канадского клуба Мартен Сан-Луи. Игра пройдёт в ночь на пятницу в Монреале.

Стоит отметить, что остальные хоккеисты команды "Монреаль" согласились провести тренировку в радужных свитерах с символикой ЛГБТ.

"Я не знаю, какие могут быть последствия. Я ни разу не был на его месте", — цитирует Энджелса Sportsnet.

Как пишет издание, Гурьянов принял решение не участвовать в подобной акции в связи с семейными обстоятельствами.

Хоккеист Любушкин отказался участвовать в акции НХЛ по поддержке ЛГБТ

Хоккеист Любушкин отказался участвовать в акции НХЛ по поддержке ЛГБТ

Ранее российский нападающий клуба НХЛ "Ванкувер Кэнакс" Андрей Кузьменко также решил, что не будет участвовать в акции поддержки ЛГБТ-сообщества.

Обложка ©

ТАСС / Tony Gutierrez

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • монреальканадиенс
  • Хоккей
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров