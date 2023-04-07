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6 апреля, 21:17

Мишустин пообещал изучить вопрос об упрощении выдачи гражданства России

Мишустин: Кабмин рассмотрит вопрос об упрощённом получении гражданства учёными

Правительство России рассмотрит вопрос о том, чтобы упростить для учёных процедуру получения гражданства РФ. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин.

"По поводу гражданства, вопросов, связанных с процедурными вещами, обязательно рассмотрим ваше предложение. По поводу отзыва правительства дам соответствующее поручение", — заявил премьер на встрече с депутатами Госдумы.

Перед этим Владимир Плякин из партии "Новые люди" предложил изучить вопрос уравнивания в праве получения гражданства этнических русских и граждан Украины. А ещё он напомнил о законопроекте, касающемся упрощённой процедуры получения гражданства учёными, бизнесменами и инвесторами.

Операторам беспилотников и web-разработчикам будет проще получить гражданство РФ

Операторам беспилотников и web-разработчикам будет проще получить гражданство РФ

Напомним, в 2022 году вступил в силу Федеральный закон, который предусматривает право подачи в упрощённом порядке обращения о вступлении в гражданство РФ для иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении службы в ВС РФ.

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government.ru

Андрей Григорьев
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