Мишустин пообещал изучить вопрос об упрощении выдачи гражданства России

Правительство России рассмотрит вопрос о том, чтобы упростить для учёных процедуру получения гражданства РФ. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин.

"По поводу гражданства, вопросов, связанных с процедурными вещами, обязательно рассмотрим ваше предложение. По поводу отзыва правительства дам соответствующее поручение", — заявил премьер на встрече с депутатами Госдумы.

Перед этим Владимир Плякин из партии "Новые люди" предложил изучить вопрос уравнивания в праве получения гражданства этнических русских и граждан Украины. А ещё он напомнил о законопроекте, касающемся упрощённой процедуры получения гражданства учёными, бизнесменами и инвесторами.