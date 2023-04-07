Хоккейный турнир Кубок Чёрного моря в этом году впервые пройдёт в Стамбуле

Хоккейный турнир Кубок Чёрного моря в этом году впервые пройдёт за границей. Информация об этом опубликована на официальном сайте ФХР. Ранее игра проходила в Сочи, теперь же она состоится в Стамбуле.

В турнире будут участвовать два состава молодёжной сборной РФ в возрасте до 20 лет — "красные" и "белые", молодёжная сборная Белоруссии и сборная чемпионата Турции, в которую войдут игроки национальной команды страны и легионеры. Кроме привычного для всех формата будет также турнир в формате "3 на 3".

В период проведения Кубка будут реализованы благотворительные акции, а также будет организована поддержка пострадавшим от землетрясения 6 февраля. Кроме того, будут проведены мастер-классы для юниорских сборных Турции до 16 и 17 лет.