Вучич назвал ситуацию в зоне СВО "тяжёлой окопной борьбой"
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что конфликт на Украине превратился в тяжёлую окопную борьбу. Такую оценку ходу боевых действий он дал в интервью телеканалу RTS.
"Всё сейчас превратилось в тяжёлую окопную борьбу", — сказал сербский лидер о ходе специальной военной операции (СВО).
По его мнению, при нынешней обстановке на линии фронта "никто не может победить в этой войне".
Как сообщал Лайф, ранее Вучич заявил, что принятое западными лидерами решение поставить Украине танки, особенно немецкие, объединило россиян и поспособствовало резкому росту поддержки специальной военной операции.
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