Вучич назвал ситуацию в зоне СВО "тяжёлой окопной борьбой"

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что конфликт на Украине превратился в тяжёлую окопную борьбу. Такую оценку ходу боевых действий он дал в интервью телеканалу RTS.

"Всё сейчас превратилось в тяжёлую окопную борьбу", — сказал сербский лидер о ходе специальной военной операции (СВО).

По его мнению, при нынешней обстановке на линии фронта "никто не может победить в этой войне".