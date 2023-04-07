ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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6 апреля, 22:52

Вучич назвал ситуацию в зоне СВО "тяжёлой окопной борьбой"

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что конфликт на Украине превратился в тяжёлую окопную борьбу. Такую оценку ходу боевых действий он дал в интервью телеканалу RTS.

"Всё сейчас превратилось в тяжёлую окопную борьбу", — сказал сербский лидер о ходе специальной военной операции (СВО).

По его мнению, при нынешней обстановке на линии фронта "никто не может победить в этой войне".

Вучич: Сербия хочет, чтобы конфликт на Украине остановился "в эту самую секунду"

Вучич: Сербия хочет, чтобы конфликт на Украине остановился "в эту самую секунду"

Как сообщал Лайф, ранее Вучич заявил, что принятое западными лидерами решение поставить Украине танки, особенно немецкие, объединило россиян и поспособствовало резкому росту поддержки специальной военной операции.

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predsednik.rs

Андрей Григорьев

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