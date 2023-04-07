Госдума приняла закон о тюрьме за незаконный сбор краснокнижных грибов

Государственная дума сразу во втором и финальном третьем чтении утвердила законопроект о введении уголовной ответственности за уничтожение ценных растений и грибов, в том числе краснокнижных.

Документ был внесён на рассмотрение нижней палаты ещё в ноябре прошлого года. Его авторы — депутаты и сенаторы от "Единой России". Они предлагают сделать единым "подход к обеспечению уголовно-правовой защиты особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, а также объектов растительного мира", включённых в Красную книгу России или охраняемых международными договорами.

Предлагается установить составы преступлений по аналогии со статьёй 258 Уголовного кодекса РФ, которая называется "Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных". Она предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок от шести до девяти лет. Это может сопровождаться штрафом до миллиона рублей.