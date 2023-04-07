Госдума приняла закон о тюрьме за незаконный сбор краснокнижных грибов
Государственная дума сразу во втором и финальном третьем чтении утвердила законопроект о введении уголовной ответственности за уничтожение ценных растений и грибов, в том числе краснокнижных.
Документ был внесён на рассмотрение нижней палаты ещё в ноябре прошлого года. Его авторы — депутаты и сенаторы от "Единой России". Они предлагают сделать единым "подход к обеспечению уголовно-правовой защиты особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, а также объектов растительного мира", включённых в Красную книгу России или охраняемых международными договорами.
Предлагается установить составы преступлений по аналогии со статьёй 258 Уголовного кодекса РФ, которая называется "Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных". Она предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок от шести до девяти лет. Это может сопровождаться штрафом до миллиона рублей.
Ранее Лайф сообщал, что чемпионка России по спортивной гимнастике из ХМАО попробовала подаренные ей "чудодейственные грибы" якобы для поддержания хорошей физической формы и попала в реанимацию.
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