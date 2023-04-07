СМИ: Путину остался шаг до решающего удара по Западу
Diplomat: Для решающего удара по Западу Путину нужно сблизить Индию и Китай
Чтобы нанести решающий удар по Западу, президенту России Владимиру Путину осталось сделать всего один шаг — сблизить Китай и Индию. Так считает обозреватель издания Diplomat Мохамед Зишан.
"Проблема для Путина, однако, заключается в том, что Индия по-прежнему относится к Китаю с подозрением из-за затяжного противостояния на границе", — пишет он.
Зишан напомнил, что после столкновений на границе с Китаем три года назад Индия приняла меры, в том числе ввела ограничения для китайских инвесторов и мобильных приложений. Однако это вовсе не означает, что Дели не хочет бросить вызов доллару, считает обозреватель. В свою очередь, Китай может пойти навстречу Индии из-за беспокойства по поводу ситуации вокруг Тайваня.
"Если Путин сможет апеллировать к этим более масштабным амбициям <…>, то на Востоке может сформироваться новый блок. Это тенденция, за которой всем в Вашингтоне необходимо следить гораздо внимательнее, чем сейчас", — считает Мохамед Зишан.
Напомним, в декабре прошлого года не менее шести индийских военных пострадали при столкновении с солдатами китайской армии в штате Аруначал-Прадеш. Этот инцидент стал первым с 2020 года, когда 20 индийских солдат были убиты в ожесточённых столкновениях с войсками Китая в высокогорной приграничной долине Галван.
kremlin.ru