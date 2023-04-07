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7 апреля, 02:18

Российская авиация поразила пункт морской охраны в Херсонской области

ВКС России ударили по пункту одесской морской охраны в Херсонской области

В Херсонской области российская оперативно-тактическая авиация поразила переброшенный туда пункт одесской морской охраны. По оценке военных РФ, противник потерял до 50 человек. Об этом заявил глава пресс-центра группировки "Днепр" Андрей Рулёв.

"На херсонском направлении оперативно-тактической авиацией Вооруженных сил Российской Федерации было нанесено поражение пункту временной дислокации одесского отряда морской охраны в районе населённого пункта Велетенское", — приводит его слова РИА "Новости".

Он добавил, что в 50 человек оцениваются "безвозвратные потери противника в живой силе".

А в районе Берегового и Никольского российские артиллеристы в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили два кочующих миномёта ВСУ.

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А ранее российские силовики уничтожили склад топлива ВСУ в Херсонской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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