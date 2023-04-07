Россиянам посоветовали выбирать рыбу по правилу четырёх "с"

Включение рыбы в рацион помогает увеличить продолжительность жизни. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский.

"Употребление рыбы — именно рыба и морепродукты являются тем священным Граалем, который позволяет долго жить. Почему так? Дело в составе жиров. Жиры в рыбе и морепродуктах очень полезны, они препятствуют развитию онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также появлению избыточного веса", — рассказал Бобровский в эфире радио Sputnik.

По его словам, почти любая рыба полезна для здоровья, однако рекомендуется выбирать рыбу по правилу четырёх "с". Бобровский посоветовал покупать сардину, салаку, сельдь и скумбрию. По его словам, можно покупать рыбу на "с" и подороже, однако в этом нет необходимости.