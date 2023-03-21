Минсельхоз откажется от плана по росту потребления рыбы в РФ до 25 кг на человека

Цель по увеличению потребления рыбы в России до 25 кг на человека следует исключить из госпрограммы по развитию рыбохозяйственного комплекса. Такого мнения придерживается Минсельхоз РФ, обратил внимание РБК. Ведомство опубликовало соответствующий документ на портале проектов нормативных правовых актов.

В 2014 году тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев утвердил госпрограмму "Развитие рыбохозяйственного комплекса", которая определяет приоритеты и цели госполитики в данном направлении. Действующий документ предусматривает обеспечение продовольственной безопасности в части достижения среднедушевого потребления рыбы в домашних хозяйствах в объёме не менее 25 кг в год в живом весе. Там также указывается поддержание уровня самообеспечения этой продукцией не менее 85% в год.

Минсельхоз же предлагает оставить в новой редакции последний пункт про уровень самообеспечения. Согласно пояснительной записке, поправка нужна, чтобы до 2030 года привести госпрограмму в соответствие с обновлённой Стратегией развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса. Указывается, что в Минсельхозе и Росрыболовстве не рассматривают рост уровня потребления рыбы в домашних хозяйствах россиянами в качестве одной из целей.