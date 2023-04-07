На Сахалине автобус протаранил стену, и это попало на видео
На Сахалине автобус врезался в стену, чуть не задев пешеходов
В городе Холмске на Сахалине автобус подрезал маршрутку, наехал на бордюр и протаранил стену. При этом он чуть не сбил шедших по тротуару женщин. Это произошло на улице 60 лет Октября, на площадке, где разворачиваются маршрутки. Инцидент сняли камеры видеонаблюдения. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
"Такое ощущение, что у него тормоза отказали, когда он выезжал. Автобус въехал в гаражную стену, у него бампер оторвало, на дороге лежит", — приводит AsTV рассказ местных жителей.
Ранее во Владивостоке автобус покатился задом и врезался в фасад здания суда. Там тоже по счастливой случайности обошлось без жертв.
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