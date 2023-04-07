На Сахалине автобус протаранил стену, и это попало на видео

В городе Холмске на Сахалине автобус подрезал маршрутку, наехал на бордюр и протаранил стену. При этом он чуть не сбил шедших по тротуару женщин. Это произошло на улице 60 лет Октября, на площадке, где разворачиваются маршрутки. Инцидент сняли камеры видеонаблюдения. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.