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7 апреля, 07:01

ФСБ задержала в Херсонской области агента СБУ и его помощника

В Херсонской области ФСБ задержала агента Службы безопасности Украины (СБУ) и его пособника, которые собирали информацию о дислокации и численности ВС РФ.

"Федеральной службой безопасности задержаны агент украинских спецслужб и лицо, действовавшее по его заданию, осуществлявшие сбор сведений о местах дислокации и численности подразделений Вооружённых сил РФ на территории Херсонской области", — говорится в сообщении ФСБ РФ.

Данные о маршрутах перемещения и видах военной техники с привязкой к координатам пересылались сотрудникам СБУ через мессенджеры. Полученную информацию спецслужбы Незалежной использовали для передачи украинским военным "с целью корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ".

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В отношении задержанных граждан Украины возбуждены уголовные дела по статье "Шпионаж", им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

А ранее на территории Белоруссии было обнаружено несколько схронов украинских диверсантов. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Кремле.

Обложка ©

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Иван Косицын
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