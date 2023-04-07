ФСБ задержала в Херсонской области агента СБУ и его помощника

В Херсонской области ФСБ задержала агента Службы безопасности Украины (СБУ) и его пособника, которые собирали информацию о дислокации и численности ВС РФ.

"Федеральной службой безопасности задержаны агент украинских спецслужб и лицо, действовавшее по его заданию, осуществлявшие сбор сведений о местах дислокации и численности подразделений Вооружённых сил РФ на территории Херсонской области", — говорится в сообщении ФСБ РФ.

Данные о маршрутах перемещения и видах военной техники с привязкой к координатам пересылались сотрудникам СБУ через мессенджеры. Полученную информацию спецслужбы Незалежной использовали для передачи украинским военным "с целью корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ".

В отношении задержанных граждан Украины возбуждены уголовные дела по статье "Шпионаж", им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.