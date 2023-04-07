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Регион
Опубликовано 7 апреля 2023, 07:01
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ФСБ задержала в Херсонской области агента СБУ и его помощника

В Херсонской области ФСБ задержала агента Службы безопасности Украины (СБУ) и его пособника, которые шпионили за российскими военными и передавали информацию о дислокации и технике украинским кураторам.

"Федеральной службой безопасности задержаны агент украинских спецслужб и лицо, действовавшее по его заданию, осуществлявшие сбор сведений о местах дислокации и численности подразделений Вооружённых сил РФ на территории Херсонской области", — говорится в сообщении ФСБ РФ.

Агент через мессенджеры пересылал данные и координаты сотрудникам СБУ, эту информацию спецслужбы Незалежной передавали украинским военным "с целью корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ".

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В отношении задержанных граждан Украины возбуждены уголовные дела по статье "Шпионаж", они арестованы. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

А ранее на территории Белоруссии было обнаружено несколько схронов украинских диверсантов. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Кремле.

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Иван Косицын
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