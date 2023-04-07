Мужчина с пистолетом пытался прорваться к зданию Минобороны в Москве

Мужчина с пистолетом пытался прорваться на территорию главного здания Минобороны РФ в Москве. Об этом пишет телеграм-канал SHOT .

40-летнего Дмитрия Б. заметили у здания на Фрунзенской набережной. Он что-то громко кричал и пытался пройти на территорию военного ведомства, но сделать это у него не получилось. Мужчину отвезли в отделение полиции и изъяли пистолет. Оружие отправили на экспертизу. На задержанного уже составили протокол за мелкое хулиганство.