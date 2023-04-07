Мужчина с пистолетом пытался прорваться к зданию Минобороны в Москве
Мужчина с пистолетом пытался прорваться на территорию главного здания Минобороны РФ в Москве. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
40-летнего Дмитрия Б. заметили у здания на Фрунзенской набережной. Он что-то громко кричал и пытался пройти на территорию военного ведомства, но сделать это у него не получилось. Мужчину отвезли в отделение полиции и изъяли пистолет. Оружие отправили на экспертизу. На задержанного уже составили протокол за мелкое хулиганство.
Ранее жительница Санкт-Петербурга заказала в Интернете мясорубку, а в итоге получила боевой пистолет Макарова и семь патронов. Примечательно, что женщина получила посылку 1 апреля.
ТАСС / Сергей Бобылев