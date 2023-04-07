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7 апреля, 07:06

Мужчина с пистолетом пытался прорваться к зданию Минобороны в Москве

Мужчина с пистолетом пытался прорваться на территорию главного здания Минобороны РФ в Москве. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

40-летнего Дмитрия Б. заметили у здания на Фрунзенской набережной. Он что-то громко кричал и пытался пройти на территорию военного ведомства, но сделать это у него не получилось. Мужчину отвезли в отделение полиции и изъяли пистолет. Оружие отправили на экспертизу. На задержанного уже составили протокол за мелкое хулиганство.

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Ранее жительница Санкт-Петербурга заказала в Интернете мясорубку, а в итоге получила боевой пистолет Макарова и семь патронов. Примечательно, что женщина получила посылку 1 апреля.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Иван Косицын
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