В топ‑50 лучших фильмов XXI века вошла только одна российская картина

Издание The Hollywood Reporter опубликовало список из 50 лучших фильмов XXI века. В перечень попала и российская картина "Возвращение" режиссёра Андрея Звягинцева. Лента, снятая в 2003 году, занимает 32-ю строчку.

Лучшим фильмом XXI века авторы признали японскую драму "Один и два" (2000) Эдварда Янга. На втором месте оказалась драмеди братьев Коэнов "Внутри Льюина Дэвиса" (2013) с Оскаром Айзеком. Замкнул первую тройку французский документальный фильм "Собиратели и собирательница" (2000), в котором рассказывается об огромной разнице в уровне жизни населения Земли.

Оставшаяся десятка выглядит так: 4. "Зодиак"; 5. "Малхолланд Драйв"; 6. "Унесённые призраками"; 7. "Горбатая гора"; 8. "Любовное настроение"; 9."4 месяца, 3 недели и 2 дня"; 10. "Прочь".