В топ‑50 лучших фильмов XXI века вошла только одна российская картина
Драма режиссёра Звягинцева "Возвращение" вошла в топ‑50 лучших фильмов XXI века
Издание The Hollywood Reporter опубликовало список из 50 лучших фильмов XXI века. В перечень попала и российская картина "Возвращение" режиссёра Андрея Звягинцева. Лента, снятая в 2003 году, занимает 32-ю строчку.
Лучшим фильмом XXI века авторы признали японскую драму "Один и два" (2000) Эдварда Янга. На втором месте оказалась драмеди братьев Коэнов "Внутри Льюина Дэвиса" (2013) с Оскаром Айзеком. Замкнул первую тройку французский документальный фильм "Собиратели и собирательница" (2000), в котором рассказывается об огромной разнице в уровне жизни населения Земли.
Оставшаяся десятка выглядит так:
4. "Зодиак";
5. "Малхолланд Драйв";
6. "Унесённые призраками";
7. "Горбатая гора";
8. "Любовное настроение";
9."4 месяца, 3 недели и 2 дня";
10. "Прочь".
Ранее Лайф писал, что российский кинорежиссёр и сценарист Кантемир Балагов объявил о завершении работы в кино и удалил аккаунты в соцсетях. Он дебютировал в качестве режиссёра в 2017 году с полнометражным фильмом "Теснота".