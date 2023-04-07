ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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7 апреля, 07:55

В топ‑50 лучших фильмов XXI века вошла только одна российская картина

Драма режиссёра Звягинцева "Возвращение" вошла в топ‑50 лучших фильмов XXI века

Издание The Hollywood Reporter опубликовало список из 50 лучших фильмов XXI века. В перечень попала и российская картина "Возвращение" режиссёра Андрея Звягинцева. Лента, снятая в 2003 году, занимает 32-ю строчку.

Лучшим фильмом XXI века авторы признали японскую драму "Один и два" (2000) Эдварда Янга. На втором месте оказалась драмеди братьев Коэнов "Внутри Льюина Дэвиса" (2013) с Оскаром Айзеком. Замкнул первую тройку французский документальный фильм "Собиратели и собирательница" (2000), в котором рассказывается об огромной разнице в уровне жизни населения Земли.

Оставшаяся десятка выглядит так:

4. "Зодиак";

5. "Малхолланд Драйв";

6. "Унесённые призраками";

7. "Горбатая гора";

8. "Любовное настроение";

9."4 месяца, 3 недели и 2 дня";

10. "Прочь".

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Ранее Лайф писал, что российский кинорежиссёр и сценарист Кантемир Балагов объявил о завершении работы в кино и удалил аккаунты в соцсетях. Он дебютировал в качестве режиссёра в 2017 году с полнометражным фильмом "Теснота".

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Kinopoisk.ru

Иван Косицын
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