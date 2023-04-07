Рейтинг доверия россиян Путину стабильно сохраняет высокие показатели

Большая часть россиян (81%) хорошо оценивает работу президента РФ Владимира Путина на его посту. Таковы результаты опроса фонда "Общественное мнение".

О доверии главе государства заявили 79% респондентов. Не доверяют российскому лидеру 11% россиян, а 10% затруднились с ответом. Этот опрос проводился с 31 марта по 2 апреля, в нём приняли участие 1500 человек из 104 населённых пунктов различных субъектов РФ.

А по данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Путину доверяют 80,4% россиян. Противоположной позиции придерживаются 13% респондентов. В этом опросе приняли участие 1600 россиян из разных регионов страны.