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7 апреля, 08:39

Рейтинг доверия россиян Путину стабильно сохраняет высокие показатели

ФОМ: Работу Путина на посту президента страны хорошо оценивает 81% россиян

<p>Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/70802/photos/70726" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Обложка © Kremlin.ru

Большая часть россиян (81%) хорошо оценивает работу президента РФ Владимира Путина на его посту. Таковы результаты опроса фонда "Общественное мнение".

О доверии главе государства заявили 79% респондентов. Не доверяют российскому лидеру 11% россиян, а 10% затруднились с ответом. Этот опрос проводился с 31 марта по 2 апреля, в нём приняли участие 1500 человек из 104 населённых пунктов различных субъектов РФ.

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А по данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Путину доверяют 80,4% россиян. Противоположной позиции придерживаются 13% респондентов. В этом опросе приняли участие 1600 россиян из разных регионов страны.

Ранее Лайф сообщал, что большинство россиян (62%) за последний год стали больше гордиться Россией. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.

Илья Суриков
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