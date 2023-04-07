В РАЭК оценили Рунет в 12 трлн рублей и отметили стремительное развитие российского сегмента

Российский сегмент Интернета за время существования сделал большой прорыв. Об этом сообщил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников в поздравлении в честь 29-летия Рунета.

Как он указал, на старте исследований Рунет был оценён в 554 миллиарда рублей, а в настоящее время этот показатель вырос почти до 12 триллионов рублей. Российский сегмент Всемирной сети объединил миллионы пользователей, тысячи компаний и IT-специалистов, которые активно работают над его развитием. Замедление роста интернет-отрасли произошло только в 2014–2015 годах и в период пандемии ковида. Но, говоря о снижении темпов роста, это всё равно рост на 20–25% в год, подчеркнул Гребенников.

Кроме того, он отметил другие показатели развития Рунета: в марте этого года, по данным Координационного центра доменов .RU и .РФ, количество доменов в зоне .RU составило 4,9 миллиона. Совокупная аудитория Интернета за 2022 год выросла до 95 миллионов человек в день. Это значит, что в прошлом году 78% жителей России пользовались Интернетом ежедневно.

"Сейчас Интернет проник в нашу жизнь. Цифровые госуслуги, онлайн-банкинг, маркетплейсы, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и другие инновации изменили жизнь. Желаю Рунету продолжать развиваться так же стремительно и не переставать удивлять нас в позитивном ключе", — подчеркнул директор РАЭК.