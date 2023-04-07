"Единая Россия" в 2023 году откроет штабы общественной поддержки в 23 регионах

В нынешнем году "Единая Россия" намерена открыть в 23 российских регионах штабы общественной поддержки. Сегодня эти площадки появились в Ульяновске и Кемерове, сообщила пресс-служба партии.

"Единая Россия" открыла штабы общественной поддержки в Ульяновске и Кемерове. В 2023 году такие штабы появятся ещё в 23 регионах, в том числе в новых", — говорится в сообщении.

Как отметил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, в 2022 году штабы были открыты в Ижевске, Омске и на Сахалине. За это время там состоялось свыше двух тысяч мероприятий, в которых приняли участие почти 42 тысячи человек. Так, штабы проводят познавательные вебинары, организуют образовательные курсы, причём не только на политическую тематику. По словам Сидякина, туда обращаются люди, которые интересуются социальным проектированием, добровольческими практиками и развитием карьеры.

На площадках обсуждаются различные вопросы: от проблем жителей многоквартирных домов, благоустройства дворов, активного долголетия до правил оказания первой помощи в зоне спецоперации. По словам Сидякина, на базе штабов реализуются проекты ЕР, в том числе "Моя карьера с "Единой Россией". А ещё такие площадки становятся центрами, в которых могут получить поддержку участники СВО на Украине и их семьи.