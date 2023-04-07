В Кремле прокомментировали идею Лукашенко о всемирном уничтожении ядерного оружия

Отказ от ядерного оружия требует договорённости между всеми странами, поэтому вряд ли все государства смогут прийти к единому консенсусу в данном вопросе, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова лидера Белоруссии Александра Лукашенко, призвавшего собрать ядерное оружие мира "в одну кучу и уничтожить".

"Это потребует единого консенсуса. И в то же время вряд ли это можно ожидать, вряд ли в мире имеется такой комплексный потенциал для выхода на такие общие договорённости", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.