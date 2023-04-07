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7 апреля, 10:05

В Кремле прокомментировали идею Лукашенко о всемирном уничтожении ядерного оружия

Песков заявил, что отказ от ядерного оружия требует всемирного консенсуса

Отказ от ядерного оружия требует договорённости между всеми странами, поэтому вряд ли все государства смогут прийти к единому консенсусу в данном вопросе, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова лидера Белоруссии Александра Лукашенко, призвавшего собрать ядерное оружие мира "в одну кучу и уничтожить".

"Это потребует единого консенсуса. И в то же время вряд ли это можно ожидать, вряд ли в мире имеется такой комплексный потенциал для выхода на такие общие договорённости", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Песков: Размещение ядерного оружия в Белоруссии не требует пересмотра доктрины

Песков: Размещение ядерного оружия в Белоруссии не требует пересмотра доктрины

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал собрать ядерное оружие мира "в одну кучу и уничтожить". Он также добавил, что поддерживает заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о недопустимости размещения одной страной ядерного оружия на территории другой. При этом белорусский лидер заметил, что в таком случае США тоже должны убрать его из других государств.

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Александр Юнашев
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