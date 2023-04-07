Обломки неизвестного беспилотника нашли в Подмосковье

Неизвестный беспилотник упал в Подмосковье. Обломки дрона нашли в деревне Чудиново под Чеховом. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, один из местных жителей видел, как беспилотник пролетал над рощей около часа назад. На месте работают экстренные службы.