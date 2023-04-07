Обломки неизвестного беспилотника нашли в Подмосковье
SHOT: Беспилотник упал в деревне Чудиново в Подмосковье
Неизвестный беспилотник упал в Подмосковье. Обломки дрона нашли в деревне Чудиново под Чеховом. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, один из местных жителей видел, как беспилотник пролетал над рощей около часа назад. На месте работают экстренные службы.
А ранее в Курской области сбили украинский беспилотник "Лелека-100". Дрон без опознавательных знаков заметили накануне вечером над полем в Хомутовском районе примерно в четырёх километрах от границы.
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