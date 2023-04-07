Песков: ВС РФ учитывают заявление Блинкена о возможном контрнаступлении ВСУ

При планировании СВО российские войска учитывают заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о вероятном контрнаступлении ВСУ. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, вызвали ли эти слова какую-либо обеспокоенность в Москве.