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7 апреля, 10:21

Упавший в Подмосковье беспилотник оказался российским

<p>Обломки упавшего дрона в подмосковной деревне Чудиново. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Обломки упавшего дрона в подмосковной деревне Чудиново. Обложка © Telegram / SHOT

Упавший в Московской области беспилотник оказался российским, дрон разбился во время тренировочного полёта. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, летательный аппарат, который напугал местных жителей, испытывала отечественная компания "Супердрон".

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Как ранее сообщал Лайф, обломки неизвестного беспилотника были найдены в подмосковной деревне Чудиново днём 7 апреля. На месте сейчас продолжают работать экстренные службы.

Наталья Исакова
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