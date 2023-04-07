Упавший в Подмосковье беспилотник оказался российским
Обломки упавшего дрона в подмосковной деревне Чудиново. Обложка © Telegram / SHOT
Упавший в Московской области беспилотник оказался российским, дрон разбился во время тренировочного полёта. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, летательный аппарат, который напугал местных жителей, испытывала отечественная компания "Супердрон".
Как ранее сообщал Лайф, обломки неизвестного беспилотника были найдены в подмосковной деревне Чудиново днём 7 апреля. На месте сейчас продолжают работать экстренные службы.